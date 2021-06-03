Site kapıcısını bilirkişi göstererek keşfe göndermişler

SAKARYA (İHA) – Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik’ ile bir kısım memurlar hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma’ soruşturması kapsamında 22 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrıldı. Devam eden soruşturmada bir sitenin kapıcısının ise sahte kimlik ile bilirkişi olarak keşfe götürüldüğü ortaya çıktı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik’, ile bir kısım memurlar hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma’ soruşturmasında 28 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda; 4’ü bilirkişi, 1’i sivil ve 1’i de icra müdürü olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınmıştı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında konuyla alakalı 22 kişinin de ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrıldı.

Gözaltına alınan 6 kişi ile ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrılan 22 kişinin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, bir sitenin kapıcısının ise sahte kimlikle bilirkişi olarak keşfe götürüldüğü de ortaya çıktı. Konuyla alakalı soruşturma genişletilerek devam ediyor.