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Site içindeki sokak köpeklerine saldırıp, köpekleri korumaya çalışan kadını darp etti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir sitede sokak köpeklerine sopa ile saldıran şahıs, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Asayiş 02.06.2022, 15:42
Site içindeki sokak köpeklerine saldırıp, köpekleri korumaya çalışan kadını darp etti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir sitede sokak köpeklerine sopa ile saldıran şahıs, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çankaya ilçesinde bir sitede sopa ile sokak köpeklerine saldıran şahıs, köpekleri saldırıdan korumaya çalışan kadını da sopa ile darp etti. Yaşanan saldırı anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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