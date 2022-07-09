Site bahçesinde saksağanların yılana saldırdığı anlar kameraya yansıdı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir sitenin bahçesinde saksağanların yılana saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesindeki bir sitenin bahçesinde yılan gören bir vatandaş bu anları cep telefonuyla görüntülerken, bu sırada saksağanlar yılana saldırdı. Yılan son anda kaçarken, yaşanan bu anlar cep telefonuyla kaydedildi.