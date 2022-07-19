banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Yeni Yusufeli’nde konut fiyatları belli oldu
Yeni Yusufeli’nde konut fiyatları belli oldu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da

Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi, sit alanında lahit mezarlardan birinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Asayiş 19.07.2022, 11:06
Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi, sit alanında lahit mezarlardan birinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesi’nde Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen devriye faaliyeti esnasında, Anavarza birinci derece sit alanında bulunan M.G. isimli şahıs, lahit mezarlardan birinin altını kazarken suçüstü yakalandı.

Şahısla birlikte 1 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet demir çekiç, 1 adet keser, 2 adet demir çubuk ve 1 adet sırt çantası ele geçirildi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu