Sit alanında kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Bolu’nun Göynük ilçesinde birinci derece sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesine bağlı Hasanlar köyünde birinci derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen bölgede iş makineleriyle kaçak define kazısı yapıldığı ihbarı üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Gece saatlerinde define kazısı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken define kazısında kullanılan iş makinesi ve tıra el konuldu. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakıldı.