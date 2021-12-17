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Şişteki kızgın tavuk çalındı, iş yeri sahibi şaşkına döndü: "Bu beni ürküttü"

Kocaeli’de dükkanının önündeki pişme fırınından kızgın tavuk çalınan iş yeri sahibi Fatih Uzun, güvenlik kamera görüntülerini izleyince adeta şaşkına döndü. "Aklımın ucundan geçmezdi" diyen Uzun, "Bugüne kadar dışarıya çıkardığımız mallardan yağ çaldırdık, un çaldırdık, pekmez çaldırdık. Bunları normal karşılıyordum ama kızgın tavuk çalınması beni gerçekten ürküttü" dedi.

Asayiş 17.12.2021, 12:59
Şişteki kızgın tavuk çalındı, iş yeri sahibi şaşkına döndü: "Bu beni ürküttü"

Kocaeli’de dükkanının önündeki pişme fırınından kızgın tavuk çalınan iş yeri sahibi Fatih Uzun, güvenlik kamera görüntülerini izleyince adeta şaşkına döndü. "Aklımın ucundan geçmezdi" diyen Uzun, "Bugüne kadar dışarıya çıkardığımız mallardan yağ çaldırdık, un çaldırdık, pekmez çaldırdık. Bunları normal karşılıyordum ama kızgın tavuk çalınması beni gerçekten ürküttü" dedi.

Olay, 13 Aralık pazartesi günü Körfez ilçesine bağlı Adnan Kahveci Bulvarı Dadaş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir markete ait pişme fırınının önüne gelen iki şahıs bir süre bekledi. Şahıslardan biri çevreyi gözetlerken, diğeri ise fırının yakınında beklemeye başladı. İş yeri sahibinin içeri girmesini fırsat bilen şahıs, kızgın fırının içine elini sokarak pişmiş tavuğu çaldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Bu beni ürküttü"

Şişe takılı tavuklardan bir tanesinin eksik olduğunu gören iş yeri sahibi Fatih Uzun ise güvenlik kamerasını izleyince adeta şoke oldu. 15 yıldır Körfez ilçesinde gıda sektöründe çalıştığını söyleyen Uzun, "Bugüne kadar dışarıya çıkardığımız mallardan yağ çaldırdık, un çaldırdık, pekmez çaldırdık. Bunları normal karşılıyordum ama geçtiğimiz gün meydana gelen olay beni gerçekten ürküttü. Ben içeride peynir ve zeytin hazırlarken dışarıya çıktığımda şişe takılı tavuklardan bir tanesinin olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarına baktığımda vatandaşın sıcak tavuğu eliyle hızlı bir şekilde alıp gittiğini gördüm. Bu beni şu ekonomik koşullarda çok ürküttü. Bu hale geldik sonunda. Valla ihtiyacı olsa ve bana söyleseydi ben çıkarır verirdim" dedi.

"Şişe takılı tavuğun çalınacağı hiç aklıma gelmezdi"

"Aklımın ucundan geçmezdi" diyen Uzun, "Nasıl oldu bende şaşırdım. Nasıl alabilir? Neticede tavuk sıcak, dolabın içi sıcak, tüp yanıyor, ateş yanıyor. Nasıl elini uzattı oradan tavuğu aldı çok şaşırdım. Şikayetçi olmama gerek yok, helali hoş olsun. Keşke bana gelip "ihtiyacım var deseydi", bu şekilde olması beni duygulandırdı, hüzünlendirdi. Sık sık başımıza hırsızlık olayı meydana geldi ama ilk kez sıcak tavuk çaldırdık. Ben daha önceleri 5 litrelik zeytinyağı çaldırmıştım. Şişe takılı tavuğun çalınacağı hiç aklıma gelmezdi" diye konuştu.

"Hırsızlık olayları arttı"

Caddede hırsızlık olaylarının son günlerde attığını da ifade eden Fatih Uzun, "İnanın depoya gidemiyoruz. Son duyumlarıma göre, caddenin ilerisinde bulunan marketlerde de hırsızlık olaylarının sıkça yaşandığı söyleniyor. Marketlerde çalışan arkadaşlar bazı malzemelerin çalındığını tespit ediyor" sözlerine ekledi.

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