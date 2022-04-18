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Şişli’nin göbeğinde ilginç hırsızlık: Apartmanın giriş kapısını söküp çaldı

Şişli’de bir apartmanın giriş kapısını çalan kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Kapısı çalınan binaya 15 gündür yeni kapı takılmaması ise hayrete düşürdü.

Asayiş 18.04.2022, 10:09
Şişli’nin göbeğinde ilginç hırsızlık: Apartmanın giriş kapısını söküp çaldı

Şişli’de bir apartmanın giriş kapısını çalan kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Kapısı çalınan binaya 15 gündür yeni kapı takılmaması ise hayrete düşürdü.

İlginç hırsızlık olayı, Şişli Nakiye Elgün Sokaktaki pansiyon olarak kullanılan bir binada 3 Nisan gecesi saat 03.08 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yaşayanlar sabah evden çıkarken şaşkına çeviren bir görüntüyle karşılaştı. Apartman sakinleri, yaşadıkları binanın dış kapısının yerinde olmadığını gördü. Olan biteni anlamak için binanın güvenlik kameralarını inceleyenler, ikinci kez şoke oldu. Kamera kayıtlarında gece saatlerinde bir kişinin binalarının kapısını yerinden sökerek çaldığı görüldü. Bina sakinleri, bu ilginç hırsızlık olayı karşısında şaşkına döndü.

“Alüminyumun kilosu pahalı olduğu için, camı bırakıp alüminyumu almışlar”

Olayın yaşandığı sokakta 20 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Adem Özcan, “Valla bundan bir 10-15 gün önce sabah geldiğimizde burada cam kırıkları vardı. Arkadaşlarla sonra kameralara falan baktık. Herhalde burada bulunan bir kapıyı çalmışlar, camı da şuraya bırakmışlar, alüminyum çerçeveyi de alıp gitmişler. Kendilerine lazım oldu galiba. Alüminyumun kilosu pahalı olduğu için, camı bırakıp alüminyumu almışlar. Ben burada 20 senedir esnafım. Böyle bir şey ilk defa oldu, burası aslında sakin bir yer. Burası zaten otel olarak kullanıldığı için genelde yabancılar kalıyor. Herhalde şikayetçi olmamışlardır” dedi.

“Yarın öbür gün evlerimizin kapılarını da çalarlar”

Kapısı çalınan binanın bitişiğinde iş yeri olan Mustafa Dönmez, “Vallahi bizim de yeni haberimiz oldu. Kapıyı nasıl da çalmışlar. Demek ki hiçbir güvencemiz yok. Yarın öbür gün evlerimizin kapılarını da çalarlar. Geçmiş olsun diyelim ama bu önemli bir şey” diye konuştu.

Binanın kapısı iki haftadır yok, vatandaşlar tedirgin

Yaşanan olayın ardından çevredeki esnaf ve mahalle sakinlerinin endişe duyduğu görülürken, dış kapısı çalınan bina sahiplerinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan, dış kapısı çalınan binaya 15 gündür yeni kapı takılmamış olması ise hayrete düşürdü.

Binanın dış kapısını çaldı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin binanın dış kapısını söktükten sonra sırtına aldığı ve oradan ayrıldığı görüldü.

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