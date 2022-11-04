Şişli’deki korkunç cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Şişli’de hareket halindeki aracın önünü kesip sürücü koltuğundaki adamı öldürüp, yanındaki kadını da kaçıran şahıslar yakalanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde Şişli Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önünü kesen kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin’i (38) kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Şüpheliler olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı. Muhammet Tekin’in yanında bulunan kadının aynı zamanda aracın önünü kesenlerden biri olan Emrullah Kaya’nın eşi Birivan Kaya (20) olduğu ortaya çıkmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı ve Birivan Kaya’nın kaçırıldığı araç tespit edilmişti.

Eşi Birivan Kaya’yı Sultanbeyli’deki bir eve götürdü

Emrullah Kaya, eşi Birivan Kaya’yı bir akrabasının Sultanbeyli’de bulunan evine götürdü. Ancak kısa süre sonra polis ekipleri tarafından Emrullah Kaya beraberindeki diğer 5 şahıs kıskıvrak yakalandı. Cinayet Büro Amirliği Ekiplerinin çalışmalarıyla yakalanan Emrullah Kaya (26), Mehmet Kaya (26), Ahmet Kaya (43), Sinan Kaya, Ramazan Kaya ve Bedri B. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.