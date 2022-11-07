Şişli’deki kebapçıda ilginç hırsızlık girişimi

Şişli’deki kebapçıya gelen bir kişi, şikayet üzerine kömürleri almak zorunda olduğunu söyleyerek çalmak istedi. Kömürleri aldığı esnafı arayarak gerçeği öğrenen kebapçı, şüpheliyi son anda yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli’de Vali Konağı Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan kebapçıya giren şahıs, "kömürlerinizde şikayet varmış, sizdeki kömürü alıp yenisini getireceğim” dedi. Bunun üzerinde lokanta sahibi kömür torbalarını tek tek adama verdi. Şüpheli şahıs, kömür torbalarını 34 EĞJ 800 plakalı aracına yüklerken lokanta sahibi, kömürlerini satın aldığı esnafı aradı ve kömürleri, gönderdikleri adama verdiklerini söyledi. Telefondaki gerçek kömür satıcısı da, “Ben kimseyi göndermedim, dikkatli olun” dedi. Konuşma üzerine lokanta sahibi ve çalışanları, şüpheli şahsı kolundan tuttu ve içeri çekip polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Yapılan incelemelerde şüphelinin daha önce de İstanbul’un farklı semtlerindeki kebap lokantalarına girip mangal kömürü aldığı tespit edilirken lokanta sahibi ve kömür satıcısı, şüpheli şahıstan şikayetçi oldu.