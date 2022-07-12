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Şişli’deki kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Şişli’de scooter kullandığı sırada aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Dilara Gül, Maltepe’de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Asayiş 12.07.2022, 18:25
Şişli’deki kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Şişli’de scooter kullandığı sırada aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Dilara Gül, Maltepe’de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Şişli Halaskargazi Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, scooter kullanan dansçı Dilara Gül (23), seyir halindeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Gül’ün cenazesi, Maltepe Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Cenazede, Gül’ün ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Cenazede konuşan Dilara Gül’ün yakınlarından Merve Karakaya, "Hayalleri vardı, kendisi zaten dansta çok başarılı bir kızımızdı. 1 ay sonra Amerika’ya gidecekti. Özel burs kazandı. Erken yaşta bir can kayboldu" dedi.

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