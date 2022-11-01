Şişli’deki cinayet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şişli’de hareket halindeki otomobilin önünü keserek direksiyonda bulunan adamın öldürülmesi ve yanındaki kadının da kaçırıldığı o anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yanına yaklaşan diğer otomobil içerisinden çıkan şahıslar otomobildeki kadını zorla indirerek diğer araca bindirdiği sonrasında da otomobil sürücüsünü öldürdükleri görülüyor.

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önü kesilmiş, kimliği meçhul kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin’i kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Şüpheliler olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı. O anların yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Seyir halindeki otomobilin önü kesilerek direksiyonda bulunan adamın öldürüldüğü ve yanındaki kadının kaçırıldığı anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yanına yaklaşan diğer otomobil içerisinden çıkan şahıslar otomobildeki kadını zorla indirerek diğer araca bindirdiği sonrasında da otomobil sürücüsünü öldürdükleri görülüyor.