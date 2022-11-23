Şişli’de yol verme kavgası böyle görüntülendi

Şişli’de yokuşta aracı hızlanmayan bir kağıt toplayıcısı ile taksi sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Taksi şoförü ile kağıt toplayıcısı arasındaki kavga kameraya yansıdı.

Olay, dün Şişli Fulya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli motosiklet ile seyir halinde olan kağıt toplayıcısının aracı yokuşlu yolda yavaş ilerledi. Arkasında seyir halinde olan taksi şoförü yavaş ilerleyen kağıt toplayıcısına sinirlenince aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine tekme ve yumruklar ile saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken kavga çevredeki vatandaşların araya girmesi ile ayrıldı.