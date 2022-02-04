Şişli’de yargılandığı davada tahliye edilen şahıs adliyeye sevk edildi

Şişli’de boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaktan yargılandığı davada tahliye edilen şahıs, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrasında Beyoğlu polisi tarafından tekrar gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren şahıs sabah adliyeye sevk edildi.

Şişli’de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal’ı 8 Eylül 2021 tarihinde zorla kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği öne sürülen Maksut Yıldız, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandıkları davada tahliye edilmişti. Tahliye kararının ardından İstanbul 13. Aile Ceza Mahkemesi, tahliye edilen sanığın benzer davranışlarda bulunmaması için 3 ay süreyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına karar vermişti. Tedbir kararı kapsamında cezaevinden çıkan Mithat Topal’a polis ekiplerince elektronik kelepçe takılmıştı.

Beyoğlu polisi yakalamıştı, adliyeye sevk edildi

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına yapılan itiraz sonrasında Mithat Topal hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Mithat Topal, karar sonrasında Beyoğlu Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Geceyi emniyette geçiren şahıs ertesi gün adliyeye sevk edildi.