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Şişli’de trafikte tek teker motosiklet şov kamerada

Şişli de bir motorcu trafikte tek teker üzerine metrelerce ilerledi. Motorcunun tehlikeli yolculuğu başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Asayiş 19.08.2022, 12:44
Şişli’de trafikte tek teker motosiklet şov kamerada

Şişli de bir motorcu trafikte tek teker üzerine metrelerce ilerledi. Motorcunun tehlikeli yolculuğu başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet grubunun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Motosikletli trafikte tek teker üzerinde metrelerce şov yaparak ilerledi. Tehlikeli tek teker motosiklet şov başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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