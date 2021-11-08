Şişli’de taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Trafik kurallarına uymayan taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler Şişli’ de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kurulan uygulama noktasında taksiler tek tek durduruldu. Kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı. Denetimler esnasında emniyet kemeri takılı olmadığı, eksik belgesi bulunduğu tespit edilen ve seyir halinde telefon kullanan kişilere para cezası kesildi. Ayrıca, eksik belgesi bulunan taksi sürücüsünün ise aracı bağlanarak trafikten men edildi.

Taksilere yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi.