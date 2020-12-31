Şişli’de silahla birbirlerine saldırdılar, şikayetçi olmadılar

Şişli’de iki grup arasında farklı zamanlarda yaşanan yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 4 şüpheli, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde geçtiğimiz salı günü, dün ve önceki gün yaşanan silahlı saldırı olaylarından iki taraf karşılıklı olarak yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karıştı. Dün Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Kurudere Sokak üzerinde sırtından isabet alması sonucu yaralanan H.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sabaha karşı ise 3 ayrı iş yeri kurşunlanınca çalışmalarını derinleştiren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaptığı araştırmalarda saldırganların eşkalini belirledi.

Şişli polisi saldırganları yakaladı

Çalışmalar kapsamında Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerlerini tespit ettikleri şüpheliler F.E., M.E., Ş.E. ve Y.B .’yi gözaltına aldı. 18 yaşından küçük olan Ş.E ile Y.B., Şişli Çocuk Büro Amirliği’ne, F.E ve M.E ise Şişli Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. İfadeleri alınarak sorgulanan şahısların yaralama ve işyeri kurşunlama olaylarından dolayı birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük Y.B ile F.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer iki şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.