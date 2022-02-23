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Şişli’de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı.
Şişli’de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı.
Şişli’de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 23.02.2022, 12:18
Şişli’de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı.