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Şişli’de özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can’ı rehin aldığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ramazan Keleş, ’kasten öldürmeye teşebbüs’, ’hakaret’, ’tehdit’ ve ’hürriyeti tahdit’ suçlarından 16 yıl 10 ay hapse mahkum
Şişli’de özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can’ı rehin aldığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ramazan Keleş, ’kasten öldürmeye teşebbüs’, ’hakaret’, ’tehdit’ ve ’hürriyeti tahdit’ suçlarından 16 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.
Asayiş 30.09.2021, 13:26