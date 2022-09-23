Şişli’de okul önünde denetim

Şişli’de polis ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul önlerinde güvenlik önlemi alarak denetim yaptı. Denetim çerçevesinde şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul’un çeşitli noktalarında okul önlerinde denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerden biri de Şişli’deki Hüseyin Avni Kurşun Ortaokulu önünde yapıldı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte denetimlerini sıklaştıran emniyet ekipleri, şüpheli görülen şahısların genel bilgi taraması (GBT) yaptı. Denetimde durdurulan araçlar da arama yapıldı, sürücülerin kimlikleri ne bakıldı. Denetimde olumsuz herhangi bir durumla karşılaşılmadı. Polislerin okul giriş çıkışlarında bu uygulamaları yapmaları veliler tarafından da mutlulukla karşılandı.

Denetimlerle ilgili konuşan Banu Doğanay isimli veli, “Bence bu uygulamalar çok sağlıklı. Denetim yapılması her zaman iyi oluyor. Bazen servisler çok fazla kişi alabiliyor. Bu denetimlerin daha da sıklaşmasıyla daha iyi olacağını düşünüyoruz. Okul güvenliği çok önemli. Ama her okulun kendi bünyesinde bir şeyler yapmaya çalıştığına inanıyorum. Bu denetimlerin daha sık olmasından yanayım. Bazen ben de kimlik kontrolü uygulamalarına takılıyorum. Bunlar okul çevresindeki güvenlik için çok iyi uygulamalar. Fakat daha sık olursa daha da iyi olur” dedi.