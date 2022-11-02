Şişli’de nefes kesen kovalamaca kamerada: Polis suçluları silah çekip metrelerce kovaladı

Şişli’de dur ihtarına uymayan içinde 3 şahsın olduğu otomobil, polis memuruna çarparak kaçtı. Teyakkuza geçen ekipler şüphelileri araçla sokak sokak kovaladı. Şahıslar girdikleri bir sokakta bekleyen bir aracın arkasında kalınca yaya olarak kaçarken, tabancalarını çeken polisler de onları yakalamaya çalıştı. Nefes kesen o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 01.15 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde şüpheli 3 şahıs, 06 CLJ 556 plakalı otomobille bir sokağa girdi. Şahıslar ilerledikleri esnada polis ekipleri, şüphelendikleri şahıslara araçtan inerek dur ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen otomobilin sürücüsü, polis memurlarından birine çarparak kaçmaya başladı. Bunun üzerine hafif yaralı memur ve meslektaşları araca binerek şahısları kovalamaya başladı.

Polis önce araçla sonra yaya olarak kovaladı

İnönü Mahallesi’nde başlayarak Eskişehir Mahallesi’nin ara sokaklarına kadar devam eden kovalamacada, şahıslar girdikleri bir sokakta bekleme yapan aracın arkasında kaldı. Bunun üzerine panikle araçla inen 3 şahıs koşarak kaçmaya başladı. Şahısları arkasından kovalayan polis ekipleri de araçtan inerek silahlarını çekti. Sokakta şahısları kovalayan polisleri gören bir genç ise korkudan ellerini kaldırdı. Gencin yönlendirmesi üzerine polis ekipleri, ara sokaklara girerek bir süre daha şahısları kovaladı. Şişli sokaklarında yaşanan o nefes kesen kovalamaca ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Araçtan uyuşturucu çıktı, polisin durumu iyi

Öte yandan hafif şekilde yaralanan polis memurunun ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Memurun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, otomobilde yapılan aramalarda da bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil, çekici yardımıyla emniyete götürüldü. Otomobille sürüklenen polis memurunun sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Polisin başlattığı çalışma sürüyor.