banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı
Dolar yeniden yükselişe geçti
Dolar yeniden yükselişe geçti

Şişli’de motosikleti iterek çalan şüpheliler kamerada

Şişli’de 2 şahsın park halindeki motosikleti iterek çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis yaptığı çalışmada 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş 15.06.2021, 09:03
Şişli’de motosikleti iterek çalan şüpheliler kamerada

Şişli’de 2 şahsın park halindeki motosikleti iterek çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis yaptığı çalışmada 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 ve 28 Mayıs’ta Yayla ve Paşa mahallelerinde 2 farklı motosiklet hırsızlığına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Meydana gelen “hırsızlık” olayını gerçekleştirdiği iddia edilenlerden birinin, çevrede bulunan güvenlik kameralarından yaşı 18’den küçük K.C.S. adlı şüpheli olduğu tespit edildi. Zanlı, önceki gün ilçenin en işlek caddelerinden Kurtuluş Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen K.C.S., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edildi. Yaşı 18’den küçük şüphelinin, adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı öğrenildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı bulutlu
banner493