Şişli’de minibüs alev topuna döndü

Şişli’de park halindeki minibüs bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yaşanan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli Feriköy’de park halinde bulunan bir minibüs alev alev yandı. Yangının sebebi henüz bilinmezken, minibüsün içinde kimse olmaması olası bir facianın önüne geçti. Yangınla ilgili başlatılan inceleme, devam ederken yaşanan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.