banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Altın tekrar yükselişte!
Altın tekrar yükselişte!
Böyle bina yapılır mı?
Böyle bina yapılır mı?
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Bu kuyruk bakın ne için?
Bu kuyruk bakın ne için?

Şişli’de metro girişinde silahlı saldırı kamerada

Mecidiyeköy’de metro altgeçidine giren kasklı bir şahıs, belinden çıkarttığı silahla husumetlisine kurşun yağdırdı. Saldırı anları kameralara yansırken, olayda iki kişi silahla yaralandı. Olaydan sonra kaçan saldırgan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 08.10.2021, 09:19
Şişli’de metro girişinde silahlı saldırı kamerada

Mecidiyeköy’de metro altgeçidine giren kasklı bir şahıs, belinden çıkarttığı silahla husumetlisine kurşun yağdırdı. Saldırı anları kameralara yansırken, olayda iki kişi silahla yaralandı. Olaydan sonra kaçan saldırgan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, önceki hafta Cuma günü Şişli Mecidiyeköy metro altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde motosikletli metro girişine gelen kasklı bir şahıs, merdivenlerden inmeye başladı. Bir süre altgeçitte yürüyen şahıs, husumetli olduğu grubu görünce belindeki silahı çıkartarak kurşun yağdırdı. Saldırıda iki kişi bacak kısımlarından yaralanırken, saldırgan için geldiği şekilde geri dönerek motosikletle kayıplara karıştı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Metroda husumetlisine kurşun yağdırdı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Saldırının ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Şişli polisi saldırganı yakaladı

Metro altgeçidindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasklı saldırganın geldiği motosikletin plakasını tespit etti. Buradan yola çıkan Şişli polisi, saldırıyı gerçekleştiren A.G.’yi kıskıvrak yakaladı. Emniyette ifadesi alınarak sorgulamak şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1