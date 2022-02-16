Şişli’de mağazada teşhircilik yapan şüpheli adliyeye sevk edildi

Şişli’de bir mağazada çalışan kadına teşhircilik yapan şahıs, Şişli Polis Merkezi Amirliği’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli Fulya’da bir mağazada geçtiğimiz pazartesi günü mağaza çalışanı Kübra N.S. (23) müşteri olarak içeri giren bir kişinin cinsel tacizine uğramış, olayın ardından polis şahsı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almış, yapılan incelemeler sonucunda şahsın eşkali belirlenmişti. Yaklaşık 2 gün boyunca toplam 75 iş yeri ve KYGS kamerasına ait yüzlerce görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğinin E.Ç. olduğunu tespit etmiş ve Kağıthane’de yaşadığı öğrenilen şahıs kıskıvrak yakalanmıştı. Gözaltına alınan E.Ç., sorgulanmak üzere Şişli Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. E.Ç., adliyeye sevki esnasında basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı.