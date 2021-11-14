Şişli’de kumar oynanan iş yerine polis baskını

Şişli’de kumar oynanan iş yerine baskın yapan polis ekipleri, 1 adet rulet örtüsü serili büyük masa, kumar oyunundan temin edildiği değerlendirilen 200 TL para, çok sayıda değişik renklerde oyun pulu ele geçirdi. Bir kişi adliyeye sevk edilirken, 2 şahsa ise idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 00.05 sıralarında Şişli ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde 4 şüpheli şahsın ikişerli olarak ellerinde beyaz bir kılıf taşıdıklarının görülmesi üzerine, şahısları durdurdu. Kılıflarında yapılan kontrolde; 1 adet rulet kafası, 1 adet rulet masası, 2 adet rulet topu ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin kumar malzemelerini aynı cadde üzerinde bulunan M.G. isimli şahsa ait işyerinden çıkarttıkları belirlendi. Çalışmaların devamında bahse konu işyerindeki kontrollerde ise 2 kişinin kumar oynadığı görüldü. Adreste yapılan incelemelerde; 1 adet rulet örtüsü serili büyük masa, kumar oyunundan temin edildiği değerlendirilen 200 TL para, çok sayıda değişik renklerde oyun pulu ele geçirildi. Konu ile ilgili M.G. hakkında “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapılırken, 2 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.