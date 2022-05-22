Şişli’de iş yerinden 2,5 milyon liralık ekran kartı çalan zanlılar yakalandı

İstanbul Şişli’de bir iş yerinden 2 milyon 500 TL değerinde ekran kartı çalan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızların iş yerinin bulunduğu binaya girme ve çaldıklarını taşıma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Ocak’ta Şişli İnönü Mahallesi Nispet Sokak’taki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece M.S. isimli şahsın iş yerine gelen hırsızlar 2 milyon 500 TL değerindeki ekran kartını çaldı. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonucunda Oktay K., Barış Ö. ve Metin T. adlı şüpheliler 17 Mayıs günü Kadıköy ve Ataşehir’de yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Oktay K’nin 5 suç kaydı, Metin T.’nin (43) de 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlıların iş yerinin bulunduğu binaya girme ve çaldıklarını taşıma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.