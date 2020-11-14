banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları
Doktora ‘terbiyesiz' dedi cezayı yedi
Doktora ‘terbiyesiz' dedi cezayı yedi

Şişli’de ilginç kaza

Şişli’de caddede ters yöne giren sürücü, çarptığı otomobil ile bariyerler arasında asılı kaldı. İlginç kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırlıdı.

Asayiş 14.11.2020, 10:09
2
Şişli’de ilginç kaza

Şişli’de caddede ters yöne giren sürücü, çarptığı otomobil ile bariyerler arasında asılı kaldı. İlginç kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırlıdı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 08.50’de Darülaceze Caddesi’nde yaşandı. Caddenin karşısına geçmek için ters yöne giren 34 SF 0644 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin Saffet Beköz, şeridinde ilerleyen 34 CLP 852 plakalı Tarık Sarıkaya yönetimindeki araca çarptı. Kazada Beköz’ün kullandığı araç, bariyerler, trafik ışıkları ve çarptığı araç arasında sıkışarak asılı kaldı.

Olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler araç içerisinde şok yaşayan Beköz’ün hafif şekilde yaralandığını belirledi. İlk müdahalesi ambulansa yapılan Beköz, hastaneye sevk edildi.

Sürücülerden Tarık Sarıkaya yolunda seyrederken aracın ters yönden gelerek birden önüne çıktığını söyledi.
Yorumlar (0)
banner417
13°
parçalı bulutlu
banner378