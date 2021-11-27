Son Dakika
Şişli’de gecekonduda yangın çıktı, içeridekiler kendilerini son anda dışarı attı
Şişli’de evsizlerin kaldığı gecekonduda yangın çıktı. Gecekondudakilerin kendilerini dışarıya attıkları anlar kameralara yansıdı.
Asayiş 27.11.2021, 09:14
Şişli’de evsizlerin kaldığı gecekonduda yangın çıktı. Gecekondudakilerin kendilerini dışarıya attıkları anlar kameralara yansıdı.
Yangın, saat 07.00’da Şişli İnönü Mahallesi Kuzukulağı Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre, içerisinde evsizlerin yaşadığı gecekondudan bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Yangını gördüler, dışarıya çıktılar
İhbar üzerine yangının çıktığı yere gelen ekipler, gecekonduya müdahale etti. Yangının başladığı esnada gecekonduda kalanların ise kendilerini sokağa attıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.