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Şişli’de feci kaza kamerada, çöp atarken dehşeti yaşadı

Şişli’de sokak üzerindeki konteynerine çöp atan 73 yaşındaki adama kontrolden çıkan otomobil çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, duvara çarpan adam başından yaralı olarak kurtuldu.

Asayiş 08.09.2021, 16:37
Şişli’de feci kaza kamerada, çöp atarken dehşeti yaşadı

Şişli’de sokak üzerindeki konteynerine çöp atan 73 yaşındaki adama kontrolden çıkan otomobil çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, duvara çarpan adam başından yaralı olarak kurtuldu.


Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü Şişli Feriköy’de meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağıya indiği esnada sürücü otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil o esnada konteynerine çöp atan 73 yaşındaki Ahmet Tırın’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvara çarpan adam başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasında yarık oluşan yaşlı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Kaza anı güvenlik kameralarının saniye saniye yansıdı.

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