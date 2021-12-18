Şişli’de evi soyan hırsız, montları üst üste giyerek kaçtı

İstanbul Şişli’de evden cep telefonu, bilgisayar, cüzdan, saat, gözlük ve mont çalan şüpheli yakalandı. Şahsın montları üste üste giyerek binadan çıktığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Şişli Merkez Mahallesinde bir evde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bir eve giren şüpheli, cep telefonu, bilgisayar, cüzdan, saat, gözlük ve montları alarak kaçtı. Ev sahibi, N.O.K. ve S.H., polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, binadaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin bindiği aracı tespit etti. Otomobilin güzergahta bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldığı belirlendi. Otomobilin M.H.T.’ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine Sakızağacı Caddesinde durduruldu. Otomobilde bulunan M.F.D., M.H.T. ile A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda evden hırsızlık olayında incelenen görüntülerdeki kişinin A.E olduğu öğrenildi. Evden çaldığı montları üst üste giyerek binadan çıkan şüphelinin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, M.F.D.’nin ise ’parada sahtecilik’ suçundan arandığı belirlendi. Emniyette işlemleri biten M.H.T., A.E. ve M.F.D. adliyeye sevk edildi. A.E. ve M.F.D. isimli şahıslar adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, M.H.T. ise tutuklandı.