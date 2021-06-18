Şişli’de eski iş ortakları arasında silahlı bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Şişli’de eski iş ortağı oldukları öğrenilen iki arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 1’i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22:45 sıralarında Şişli İzzetpaşa Mahallesi Yeni Yol Caddesi ile Susam Sokak kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eski iş ortağı oldukları öğrenilen Cengiz Sarı (33) ile Suat Deniz arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Suat Deniz ve yanındaki arkadaşları tek başına olan Cengiz Sarı ile kavgaya tutuştu. Cengiz Sarı elindeki ekmek bıçağıyla Suat Deniz ve arkadaşlarına saldırarak şahıslardan birini yaraladı. Silah ve bıçakların çekildiği kavgada Suat Deniz’in arkadaşlarından biri elindeki silah ile Cengiz Sarı’ya 5-6 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Cengiz Sarı, vücuduna isabet eden iki mermiyle ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yerde yaralı halde yatan Cengiz Sarı’ya ilk müdahalesini yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Saldırıda bıçakla yaralanan şahıs ise sağlık ekipleri beklenmeden vatandaşların yardımıyla özel bir hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.