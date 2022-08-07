Şişli’de eski çalıştıkları iş yerini soydular

Şişli’de eski çalıştıkları iş yerinden dizüstü bilgisayar ve 6 bin 500 lira çalan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Olay, Şişli Halaskargazi Mahallesi’nde saat 03.40’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir iş yerinden dizüstü bilgisayar ve 6 bin 500 lira çalındı. Dükkanına gelen iş yeri sahibi, paraların ve bilgisayarın yerinde olmadığını fark edince polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızların kimliklerini tespit etti. İkamet adresleri belirlenen E.İ. ve H.S. adlı şüpheliler, 3 Ağustos’ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. E.İ ve H.S. sorgulamada suçlarını itiraf ederek, iş yerinin eski çalışanları olduklarını söyledi. Şahısların çaldıkları dizüstü bilgisayar ise sahibine teslim edildi. 2 zanlı, 4 Ağustos’ta "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.