Şişli’de eşini kaçırmaktan yargılandığı davada tahliye edilen sanık tekrar gözaltına alındı

Şişli’de boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaktan yargılandığı davada tahliye edilen şahıs, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrasında tekrar gözaltına alındı.

Şişli’de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal’ı 8 Eylül 2021 tarihinde zorla kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği öne sürülen Maksut Yıldız, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandıkları davada tahliye edilmişti. Tahliye kararının ardından İstanbul 13. Aile Ceza Mahkemesi, tahliye edilen sanığın benzer davranışlarda bulunmaması için 3 ay süreyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına karar vermişti. Tedbir kararı kapsamında cezaevinden çıkan Mithat Topal’a polis ekiplerince elektronik kelepçe takılmıştı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına yapılan itiraz sonrasında Mithat Topal hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Mithat Topal, karar sonrasında Beyoğlu Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.