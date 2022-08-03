Şişli’de emniyetten dar alan uygulaması: 784 kişi sorgulandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkisinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 784 kişi sorgulanırken, 203 otomobil ve 113 motosiklet de kontrol edildi.

Şişli’de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Kuştepe mevkisinde 5 sabit nokta ve caddelerde narkotik, silahlı olaylar, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik huzur ve güvenliği sağlamak için 61 personelle uygulama yapıldı. Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Cadde ve sokaklarda şüpheli görülen kişilerin de kontrolleri sağlandı. Yapılan denetimlerde narkotik köpeği K9 durdurulan araçları didik aradı. Uygulamada bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılıktan ve uyuşturucu suçundan aranan 2 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 784 kişinin kimliği sorgulanırken, 203 araç ve 113 motosiklet kontrol edildi.