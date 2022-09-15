Şişli’de denetimden kaçan sürücü saklandığı binada yakalandı

Şişli’de denetim yapan polis ekiplerinden kaçan şüpheli, trafiğin durmasıyla birlikte aracından inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. Kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından girdiği binada yakalandı. Şüphelinin aracını bırakarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Şişli Yenişehir Mahallesi, Hacı İlbey Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, Nişantaşı’nda denetim yapan polis ekiplerine takılan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Hacı İlbey Sokak’a giren şüpheli trafiğin durmasıyla panikledi ve aracından inerek kaçmaya devam etti. Bir süre sonra sokağa gelen polis ekipleri terk edilmiş aracı buldu. Çevredeki vatandaşlardan bir apartmana girmiş olabileceği bilgisini alan polis ekipleri, şüpheli sahsı saklandığı apartmanda kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin aracını bırakıp kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anında dükkanında çalıştığını söyleyen Selçuk Gerey, “Dükkanda oturuyorduk. Bir araba çok hızlı geçti. Biz bir şey var dedik. Birinden kaçıyor diye düşündük. Ondan sonra dışarı çıktık ama arabayı bırakıp kaçmış. İnerken görmedik. Arabayı terk etti buraya. 10 dakika sonra polisler geldi. Çocuk kaçtıktan sonra yukarıda bir binaya saklanmış. Orada yakalamışlar. Nişantaşı’nda polisler çevirme yapıyormuş. Dur ihtarına uymamış bu kaçan şahıs. Hatta trafik polisinin üzerine sürmüş arabayı. Ondan sonra kaçmaya devam etmiş. Polis ilk önce yaya olarak bunu kovalamış. Çarpa çarpa, ters yollara girerek buraya kadar gelmiş. Arabayı da şu beyaz arabanın paraleline bıraktı. Kaçtıktan sonra yukarıda bulunan bir binanın içinde yakalamışlar. Tepeden sola dönünce orada bir binaya girmiş. Herhalde orada bulunan vatandaşlara sorup o şekilde yakalıyorlar” dedi.