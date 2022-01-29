Şişli’de çıkan yangında mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

Şişli’de 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan bir kişi kurtarıldı. Mahsur kalan kişiye itfaiye ekiplerinin su verdiği anlar kameraya yansıdı.

Yangın, 21.00 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi Al Damga Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen nedenle daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.

İtfaiye eri mahsur kalan kişiye su verdi

İtfaiye ekiplerinden birinin mahsur kalarak kurtarılan 1 kişiye su verdiği görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hasar gören daire kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.