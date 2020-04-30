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Şişli’de çalışma yapılırken doğal gaz borusu patladı

) - ŞİŞLİ’DE İSKİ EKİPLERİ, PATLAK OLAN SU BORUSU İLE ÇÖKEN YOLU TAMİR ÇALIŞMASI YAPILDIĞI SIRADA, DOĞAL GAZ BORUSU PATLADI. KİMSE YARALANMAZKEN, YOL ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Şişli’de çalışma yapılırken doğal gaz borusu patladı

) - ŞİŞLİ’DE İSKİ EKİPLERİ, PATLAK OLAN SU BORUSU İLE ÇÖKEN YOLU TAMİR ÇALIŞMASI YAPILDIĞI SIRADA, DOĞAL GAZ BORUSU PATLADI. KİMSE YARALANMAZKEN, YOL ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

30 Nisan 2020 Perşembe 01:30
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Şişli’de çalışma yapılırken doğal gaz borusu patladı

Şişli’de İSKİ ekipleri, patlak olan su borusu ile çöken yolu tamir çalışması yapıldığı sırada, doğal gaz borusu patladı. Kimse yaralanmazken, yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay, saat 00.10 sularında Şişli Galata Deresi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ekipleri çöken yolu ve patlayan su borusunu tamir etmeye çalıştı. Kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlama nedeniyle etrafa doğal gaz kokusu yayılırken, daha önce patlayan su ise etrafa fışkırmaya başladı. Çalışan görevliler uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Olayda kimse yaralanmazken, patlayan su birkaç metre havaya doğru fışkırdı, mahalleye yoğun doğal gaz kokusu yayıldı.

Görevlilerin gazı ve suyu kesmesiyle yaklaşık yarım saat sonra durum kontrol altına alındı.

Durumun kontrol altına alınmasıyla ekipler çalışmalar tekrar devam etti.

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