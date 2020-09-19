Şişli’de çalıntı motosikletle polisten kaçan şüpheliler taksiye çarptı:2 yaralı
ŞİŞLİ’DE GECE SAATLERİNDE ÇALINTI MOTOSİKLET İLE SÜRATLİ ŞEKİLDE POLİSTEN KAÇAN 2 ŞAHIS, KARŞILARINA ÇIKAN TİCARİ TAKSİYE VURDUKTAN SONRA KALDIRIMDA YEMEK YİYEN BİR VATANDAŞA ÇARPTI. KAZA SONRASI MOTOSİKLETTEN DÜŞEREK YARALANAN 1 ŞÜPHELİ VE YARALI VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILIRKEN DİĞER ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI. OLAY, SAAT 03:15 SIRALARINDA KURTULUŞ MAHALLESİ SONDURAK MEVKİİNDE MEYDANA GELDİ. İDDİAYA GÖRE, 34 EG 3272 PLAKALI ÇALINTI MOTOSİKLET İLE SEYİR HALİNDEYKEN POLİS EKİPLERİNİN ÇEVİRMESİNDEN KAÇAN 2 ŞAHIS SÜRATLİ ŞEKİLDE İLERLERKEN ÖNCE KARŞILARINA ÇIKAN 34 TBD 06 PLAKALI TİCARİYE TAKSİYE DAHA SONRA KALDIRIMDA YEMEK YİYEN BİR VATANDAŞA ÇARPTI. KAZA SONRASI MOTOSİKLETTEN DÜŞEN 1 ŞÜPHELİ YARALI ŞEKİLDE YERE SERİLİRKEN DİĞER ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI. OLAYI GÖREN VATANDAŞLAR DURUMU POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ. POLİS EKİPLERİ MOTOSİKLETTEN DÜŞEREK YERE YIĞILAN ŞÜPHELİYİ OLAY YERİNDE YAKALADI. MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI VATANDAŞ İSE OLAY YERİNE GELEN AMBULANS İLE HASTANEYE KALDIRILDI. MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI TİCARİ TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ÇETİN SARIDOĞAN, ‘’BEN YOKUŞ YUKARI ÇIKARKEN MOTOSİKLETLİ ARKADAŞLAR YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU KAÇIYORLARDI. POLİSLER HAVAYA BİR EL ATEŞ ETTİ. DAHA SONRA MOTOSİKLETLİ ŞAHISLAR GELDİ BENİM ARACIMA VURDU. BİR HAYLİ HIZLIYDILAR, YAKLAŞIK 80-90 KM BİR HIZLARI VARDI. BANA VURDUKTAN SONRA KALDIRIMDAKİ DİREĞE VURDU VE BİR ARKADAŞIN AYAĞI KIRILDI DİĞERİ İSE KAÇTI HERHALDE’’ DİYE KONUŞTU. POLİS, MOTOSİKLET İLE KAZA YAPTIKTAN SONRA YAKALADIĞI ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALIRKEN OLAY YERİNDEN KAÇAN DİĞER ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
Şişli’de gece saatlerinde çalıntı motosiklet ile süratli şekilde polisten kaçan 2 şahıs, karşılarına çıkan ticari taksiye vurduktan sonra kaldırımda yemek yiyen bir vatandaşa çarptı. Kaza sonrası motosikletten düşerek yaralanan 1 şüpheli ve yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken diğer şüpheli kayıplara karıştı.
Olay, saat 03:15 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Sondurak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EG 3272 plakalı çalıntı motosiklet ile seyir halindeyken polis ekiplerinin çevirmesinden kaçan 2 şahıs süratli şekilde ilerlerken önce karşılarına çıkan 34 TBD 06 plakalı ticariye taksiye daha sonra kaldırımda yemek yiyen bir vatandaşa çarptı. Kaza sonrası motosikletten düşen 1 şüpheli yaralı şekilde yere serilirken diğer şüpheli kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri motosikletten düşerek yere yığılan şüpheliyi olay yerinde yakaladı. Motosikletin çarptığı vatandaş ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Motosikletin çarptığı ticari taksi sürücüsü Çetin Sarıdoğan,"Ben yokuş yukarı çıkarken motosikletli arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru kaçıyorlardı. Polisler havaya bir el ateş etti. Daha sonra motosikletli şahıslar geldi benim aracıma vurdu. Bir hayli hızlıydılar, yaklaşık 80-90 km bir hızları vardı. Bana vurduktan sonra kaldırımdaki direğe vurdu ve bir arkadaşın ayağı kırıldı diğeri ise kaçtı herhalde’’ diye konuştu.
Polis, motosiklet ile kaza yaptıktan sonra yakaladığı şüpheliyi gözaltına alırken olay yerinden kaçan diğer şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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