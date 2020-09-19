Şişli’de çalıntı motosikletle polisten kaçan şüpheliler taksiye çarptı:2 yaralı

Şişli’de gece saatlerinde çalıntı motosiklet ile süratli şekilde polisten kaçan 2 şahıs, karşılarına çıkan ticari taksiye vurduktan sonra kaldırımda yemek yiyen bir vatandaşa çarptı. Kaza sonrası motosikletten düşerek yaralanan 1 şüpheli ve yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken diğer şüpheli kayıplara karıştı.

Olay, saat 03:15 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Sondurak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EG 3272 plakalı çalıntı motosiklet ile seyir halindeyken polis ekiplerinin çevirmesinden kaçan 2 şahıs süratli şekilde ilerlerken önce karşılarına çıkan 34 TBD 06 plakalı ticariye taksiye daha sonra kaldırımda yemek yiyen bir vatandaşa çarptı. Kaza sonrası motosikletten düşen 1 şüpheli yaralı şekilde yere serilirken diğer şüpheli kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri motosikletten düşerek yere yığılan şüpheliyi olay yerinde yakaladı. Motosikletin çarptığı vatandaş ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Motosikletin çarptığı ticari taksi sürücüsü Çetin Sarıdoğan,"Ben yokuş yukarı çıkarken motosikletli arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru kaçıyorlardı. Polisler havaya bir el ateş etti. Daha sonra motosikletli şahıslar geldi benim aracıma vurdu. Bir hayli hızlıydılar, yaklaşık 80-90 km bir hızları vardı. Bana vurduktan sonra kaldırımdaki direğe vurdu ve bir arkadaşın ayağı kırıldı diğeri ise kaçtı herhalde’’ diye konuştu.

Polis, motosiklet ile kaza yaptıktan sonra yakaladığı şüpheliyi gözaltına alırken olay yerinden kaçan diğer şahsı yakalamak için çalışma başlattı.