Son Dakika
Şişli’de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal’ı kaçıran Mithat Topal ve ona yardım eden sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı. Mithat Topal’ı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, Maksut Yıldız’ı aynı
Şişli’de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal’ı kaçıran Mithat Topal ve ona yardım eden sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı. Mithat Topal’ı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, Maksut Yıldız’ı aynı suçtan 5 yıl, Rahim Maral’ı ise yardımdan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.
Asayiş 31.03.2022, 14:05
Şişli’de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal’ı kaçıran Mithat Topal ve ona yardım eden sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı. Mithat Topal’ı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, Maksut Yıldız’ı aynı suçtan 5 yıl, Rahim Maral’ı ise yardımdan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.