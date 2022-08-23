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Şişli’de bir mahalle düğününde çıkan arbedede olaya müdahale ederken fenalaşan bekçi Oltan Koca’nın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli’de bir mahalle düğününde çıkan arbedede olaya müdahale ederken fenalaşan bekçi Oltan Koca’nın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 23.08.2022, 18:09
Şişli’de bir mahalle düğününde çıkan arbedede olaya müdahale ederken fenalaşan bekçi Oltan Koca’nın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli’de bir mahalle düğününde çıkan arbedede olaya müdahale ederken fenalaşan bekçi Oltan Koca’nın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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