Şişli’de bir kişi börekçiden aldığı bıçakla cadde üzerinde tartıştığı kişiyi öldürdü
İSTANBUL (İHA) - ŞİŞLİ'DE İKİ YABANCI UYRUKLU KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGA SONRASI BİR KİŞİ BÖREKÇİDEN ALDIĞI BIÇAKLA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ. OLAYI GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ KAÇARAK KAYIPLARA KARIŞTI.
Şişli’de iki yabancı uyruklu kişi arasında çıkan kavga sonrası bir kişi börekçiden aldığı bıçakla arkadaşını öldürdü. Olayı gerçekleştiren kişi kaçarak kayıplara karıştı.
Olay sabaha karşı Galata Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası bir kişi cadde üzerinde bulunan börekçinin bıçağını alarak kavga ettiği kişiye doğru koştu. Kaçmaya çalışan yabancı uyruklu diğer kişi arkadaşı tarafından aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Kanlar içinde yere yığılan kişinin bağırışmalarını duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ise hızlıca olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede incelemeler yaparak bıçakla ölüme neden olan ve olay yerinden kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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