banner611

banner610

Son Dakika

Şişli’de bir kişi babasını bıçakladıktan sonra çatıya çıktı

Şişli Halasgargazi Caddesi’nde bir kişi babasını vurduktan sonra çatıya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri Özel Harekat destekli operasyon başlattı.

Asayiş 03.04.2023, 15:33
Şişli’de bir kişi babasını bıçakladıktan sonra çatıya çıktı

Şişli Halasgargazi Caddesi’nde bir kişi babasını vurduktan sonra çatıya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri Özel Harekat destekli operasyon başlattı.

Yorumlar (0)
banner612
banner617