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Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 9’u İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları bulunan, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden Bylock kullanıcısı old
Şişli’de bir kişi babasını bıçakladıktan sonra çatıya çıktı
Şişli Halasgargazi Caddesi’nde bir kişi babasını vurduktan sonra çatıya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri Özel Harekat destekli operasyon başlattı.
Asayiş 03.04.2023, 15:33
Şişli Halasgargazi Caddesi’nde bir kişi babasını vurduktan sonra çatıya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri Özel Harekat destekli operasyon başlattı.