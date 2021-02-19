Şişli’de balkonun çöktüğü anlar kamerada

Şişli’de bir binanın balkonu kar kütlesinin ağırlığı nedeniyle bir anda çöktü. Çökme anı kameralara yansırken, iş yerinden çıkıp aracına binen adam ölümden kılpayı kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.30 sıralarında Şişli İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biriken karın ağırlığına dayanamayan balkon büyük bir gürültüyle kaldırıma çöktü. Olayda ölen da yaralanan olmazken, dükkandan çıkarak aracına binen adam saniyelerle ölümden kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından zabıta ekipleri çöken balkonun etrafına demir bariyerler koyarak önlem aldı.

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Ben camdan bakıyordum, rüzgar vardı o sırada, balkon düştü. İlk başta şurası düştü, sonra tümüyle birlikte aşağı indi” dedi.