Şişli’de 73 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförüne 6 yıla kadar hapis talebi

Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Şişli’de 24 Ağustos 2021’de yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Remezan Taner’e çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü sanık Ahmet Tunç’un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ahmet Tunç ve avukatı hazır bulundu. Sanık Tunç’un duruşmada önceki savunmalarını tekrarladığını söylerken, avukatı ise müvekkilinin, kazanın meydana gelmemesi için elinden gelen bütün gayreti sarf ettiğini ve kazanın oluşumuna maktulün aniden yola çıkmasının sebebiyet verdiğini söyledi.

6 yıla kadar hapis cezası talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay tarihinde sanık Ahmet Tunç’un sevk ve idaresindeki özel halk otobüsü ile yolda karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan maktul Taner’e çarptığını aktardı. Açıklanan mütalaada, sanığın maktule çarpmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği ve ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Açıklanan mütalaanın ardından sanık avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunabilmeleri için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Tunç’un ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.