Şişli’de 6 katlı bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

Şişli’deki 6 katlı bir bina çökme riskine karşı, çevresindeki 2 apartman da önlem amaçlı boşaltıldı. Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, “Burada bulunan 9 tane binamız İTÜ tarafından riskli bina olarak değerlendirilmiş” dedi.

Olay, Şişli Esentepe Mahallesi Kardeşler Caddesi üzerinde bulunan Güneş Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı apartmanda oturan vatandaşlar binadan ses gelmesi üzerine yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri önlem için apartman ve çevresini boşaltarak sokağa şerit çekti. Apartmanda inceleme yapan ekipler sokakta bulunan otomobilleri çekici yardımıyla kaldırdı ve Güneş Apartmanı’nın çevresinde bulunan iki apartmanı da önlem amaçlı boşalttı. Apartman sakinleri, ekipler tarafından boşaltılan apartmana sırayla alınarak, evlerinde bulunan eşyalarını almaları sağlandı.

“Şu an hayati tehlike arz eden bir durum yok”

Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, çökme tehlikesi bulunan apartmana gelerek incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Kaymakam Türkel, “Burada bulunan 9 tane binamız İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından riskli bina olarak değerlendirilmiş. Birkaç gün evvel de ortada bulunan binanın kolonlarında genişleme tespit edilmiş. Bugün tedbir amaçlı hem o bina, hem de sağındaki solundaki iki bina boşaltıldı. Yaklaşık on ailemiz var. Şu an hayati tehlike arz eden bir durum yok. Numuneler alındı. Çevre İl Müdürlüğü’nün de haberi var. Rapor sonuçlarına göre gerekirse yıkım, gerekirse güçlendirme yapılacak. Geçmişte, deprem yönetmeliğinden evvel yapılmış eski binalarımız. Tabii depreme uygun değil. En güzeli bunların yerinde dönüştürülmesi” ifadelerini kullandı.

“Kimseyi açıkta bırakmayız”

Önceliğin can tehlikesi olmaması olduğunu söyleyen Kaymakam Türkel, “Tedbir alındı. Bu bir dönüşüm meselesi. Bunları yıkmak kolay olmuyor. Çünkü dönüştürdüğümüz zaman aynı kat sayılarını bulamayabiliyoruz. Bu da caydırıcı oluyor. Kat sayıları düşecek biraz. Zaruret halinde yıkıldığı zaman da mevzuat çerçevesinde hak sahibine ne kadar yer düşüyorsa onu kabullenecekler. İnşallah bir tehlike olmadan bunu atlatırız. Tabii gelecek olan raporlar önemli. Riskli bina olduğuna göre muhtemelen bunların yıkılması gerekiyor. Şu an açıkta kimse yok. Gerekirse AKOM, belediye ve bizler yardımcı olacağız. Kimseyi açıkta bırakmayız. Bu konuda ailelerimiz emin olsunlar” şeklinde konuştu.

“Bu bina yıkılırsa hepsi yıkılır”

Mahalle sakini Hüseyin Aslan ise, “Bundan 3 gün önce kolonları test etmeye geldiler. 50 senelik bina. Orta kolon iyice patladı. Demirler iyice yamuldu. 5 dakika sonrada, 1 saat sonrada çökebilir. 4-5 binada çok büyük risk var. Bu bina yıkılırsa hepsi yıkılır” diye konuştu.

Öte yandan çökme tehlikesi nedeniyle boşaltılan apartman havadan görüntülendi.