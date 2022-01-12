Şişli’de 4 katlı binada yangın: Yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı

Şişli’de 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kadını vatandaşlar ve itfaiye ekibi kurtardı. Yangından kurtarılan yaşlı kadınlar hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 19.15 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi Savaş Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde kullanılan elektrik sobasının kablolarından yangın çıktı. Daireden dumanlar çıktığını gören bina sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında binada mahsur kalan 2 yaşlı kadından birini bina sakini bir genç, kucağına alarak çıkartırken, diğer kadını ise itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı iki kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede söndürüldü.

“Beni duymuyordu, bende kucağıma alıp aşağı indirdim”

Alzheimer hastası kadını kurtaran Doğan Korkusuz, “Ben kapıda arkadaşımla birlikte oturuyordum. Yukardan teyzenin sesini duydum, dumanlar çıkıyordu. Teyzede yangın var diye bağırıyordu. Bende koşarak üst kata çıktım. Kapısına vurdum ama açmadı. Bir daha vurdum açmadı. Komşusuna sordum Alzheimer hastalığı varmış. Duymadı beni galiba, itfaiyeyi aradık itfaiye geldi. Sonra gördük ki üst katta bir teyze daha varmış o da Alzheimer hastasıymış. Onun kapısını çaldım kapıyı açtı ama onun katında yangın yoktu. Gel abla aşağı inelim dedim. Beni duymuyordu ben de onu kucağıma alıp aşağı indirdim. Daha sonra itfaiye geldi üst kata çıktı. Binada mahsur kalan kadını kurtardılar” dedi.