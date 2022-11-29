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Şişli’de 3 kişinin kafasından vurularak öldürüldüğü olayda 1 kişi gözaltına alındı
Şişli’deki bir evde 3 kişinin kafasından silahla vurulup öldürüldüğü cinayetle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği tespit edilen ve gözaltına alınan Burak P., emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Asayiş 29.11.2022, 13:32
Şişli’deki bir evde 3 kişinin kafasından silahla vurulup öldürüldüğü cinayetle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği tespit edilen ve gözaltına alınan Burak P., emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.