Şişli’de 3 kişinin kafasından vurularak öldürüldüğü olayda 1 kişi gözaltına alındı

Şişli’deki bir evde 3 kişinin kafasından silahla vurulup öldürüldüğü cinayetle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği tespit edilen ve gözaltına alınan Burak P., emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.