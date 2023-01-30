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Şişli Yayla Mahallesinde bulunan tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Şişli Yayla Mahallesinde bulunan tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Asayiş 30.01.2023, 17:21
Şişli Yayla Mahallesinde bulunan tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.