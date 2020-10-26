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Şişli metrosunda rayların arasına düşen genç kız yaralı kurtuldu

ŞİŞLİ MECİDİYEKÖY METRO İSTASYONUNDA GENÇ BİR KIZ RAYLARIN ARASINA DÜŞTÜ. HAFİF YARALI OLARAK KURTULAN GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILIRKEN, RAYLARIN ARASINDAYKEN ÜZERİNDEN İSE 2 VAGON GEÇTİĞİ ÖĞRENİLDİ.

Asayiş 26.10.2020, 14:12 26.10.2020, 15:34
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Şişli metrosunda rayların arasına düşen genç kız yaralı kurtuldu

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda genç bir kız rayların arasına düştü. Hafif yaralı olarak kurtulan genç kız hastaneye kaldırılırken, rayların arasındayken üzerinden ise 2 vagon geçtiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde vatandaşlar istasyonda metro beklediği esnada genç bir kız metro yaklaştığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Şans eseri rayların arasında kalan genç kızın üzerinden 2 vagon geçti. Olayı gören vatandaşların bağırışları üzerine metroyu durduran makinist, güvenlik görevlilerine bilgi verdi. Bilgi verilmesi üzerine rayların arasında kalan genç kız, vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla raylardan çıkartıldı. Vatandaşların gözü önünde şans eseri kurtulduğu olayda, hafif yaralı genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi. İstasyonda yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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