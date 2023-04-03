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Şişli Halasgargazi Caddesi’nde bir kişi babasını vurduktan sonra çatıya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri Özel Harekat destekli operasyon başlattı.

Şişli Halasgargazi Caddesi’nde bir kişi babasını vurduktan sonra çatıya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri Özel Harekat destekli operasyon başlattı.

Asayiş 03.04.2023, 14:16
Şişli Halasgargazi Caddesi’nde bir kişi babasını vurduktan sonra çatıya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri Özel Harekat destekli operasyon başlattı.

Şişli Halasgargazi Caddesi’nde bir kişi babasını vurduktan sonra çatıya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri Özel Harekat destekli operasyon başlattı.

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